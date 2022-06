2500 பேருக்கு அழைப்பு..வந்தது இத்தனை பேரா? இரவோடு இரவாக ஜெராக்ஸ் போட்ட ரர.கள்! யார் வேலையா இருக்கும்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழுவில் பங்கேற்க சுமார் 2500 பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அட்டை வழங்கப்பட்ட நிலையில் ஏராளமானோர் கலர் ஜெராக்ஸ் மற்றும் போலி பாஸ்களுடன் வந்திருப்பதாக தகவல் பரவியதால் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

AIADMK பொதுக்குழு கூட்டம் | EPS VS OPS | Oneindia Tamil

சென்னையை அடுத்த வானகரத்தில் இன்று அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தை நடத்தலாம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், சிறப்பு தீர்மானம் உள்ளிட்டவற்றை நிறைவேற்றக் கூடாது எனவும் உத்தரவிட்டது.

சென்னையை அடுத்த வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீவாரு வெங்கடாஜலபதி பேலஸில் அதிமுக செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு இன்று கூடவுள்ள நிலையில், தற்காலிக அவைத் தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் தலைமையில் கூட்டம் நடக்கிறது.

திருச்சியை வைத்து பிரமாண்ட திட்டம்.. அதிமுக பொதுக்குழுவின் 23 தீர்மானங்களில் இதுவும்? கசிந்த தகவல்!

English summary

With only about 2,500 members being issued permits to attend the AIADMK aiadmk general body meeting, there has been great excitement over reports that a large number of people have come in with color xeroxes and fake passes.