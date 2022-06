தர்மயுத்தம் மூலம் அடக்க நினைத்தவர் ஓபிஎஸ்.. அதிமுகவை காப்பாற்றியவர் இபிஎஸ்: வளர்மதி சீற்றம்..!

Chennai

சென்னை: ஜூலை 11ம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தை நடத்துவதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி தெரிவித்துள்ளார்.

பரபரப்பு, கூச்சல், குழப்பம் என முடிவடைந்துள்ள அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம், அக்கட்சியின் வரலாற்றில் முக்கிய நாளாக இருக்கும். ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் பொதுக்குழுவில் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளை அவ்வளவு சாதாரணமாக ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் யாரும் மறக்க மாட்டார்கள். ஜூன் 14ம் தேதி மாலையில் இருந்து ஜூன் 23ம் தேதி மாலை வரை அடுத்தடுத்து ஆலோசனைகள், அறிக்கைகள், கோஷங்கள், செய்தியாளர் சந்திப்பு, தொண்டர்களுடன் சந்திப்பு, அணிமாற்றம், ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டம் என்று அதிமுக கூடாரமே பரபரப்பாக இருந்தது.

English summary

The AIADMK general body meeting, which ended in commotion, shouting and chaos, will be an important day in the party's history. No one will so casually forget the events that took place in the General Assembly on the issue of single leadership.