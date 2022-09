மக்களே உஷார்.. அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு 10 மாவட்டங்களில் மழை வெளுக்க போகிறது: வானிலை மையம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:தமிழகத்தில் 10 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலூர், நாகை, திருவாரூர், தஞ்சை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை பல மாவட்டங்களில் இயல்பை விட கூடுதலாகவே பெய்துள்ளதால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அணைகள் உள்ளிட்ட நீர் நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன.

வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும்‌ காரைக்கால்‌ பகுதிகளில்‌ ஒரு சில இடங்களில்‌ இடி மின்னலுடன்‌ கூடிய லேசானது முதல்‌ மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்‌.

English summary

The Chennai Meteorological Department has announced that there is a possibility of light to moderate rain in 10 districts of Tamil Nadu in the next 3 hours. The Chennai Zonal Meteorological Center has announced that there is a chance of rain in Chennai, Chengalpattu, Kanchipuram, Cuddalore, Nagai, Thiruvarur, Tanjore, Thiruvarur, Mayiladuthurai and Pudukottai districts.