”குடும்ப ஆட்சி” கருணாநிதிக்கு மு.க.ஸ்டாலின்.. அப்படியே மு.க.ஸ்டாலினுக்கு உதயநிதி..அன்பரசன் ஓபன் டாக்

செங்கல்பட்டு: முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி இருக்கும் போது எப்படி மு.க.ஸ்டாலின் உறுதுணையாக இருந்தாரோ, அதேபோல் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு உறுதுணையாக உதயநிதி இருந்து வருவதாக அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் உதயநிதி ஸ்டாலின், விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் துறையில் மட்டுமல்லாமல், அனைத்து துறைகளிலும் கவனம் செலுத்து வருவதாக கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியமைத்து ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பின் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் வாரிசு அரசியல் குறித்த பேச்சுகள் அதிகரித்துள்ளன. குறிப்பாக உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டதற்கு எதிராக அதிமுக, நாம் தமிழர், பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன.

Minister Anbarasan has said that Udayanidhi has been a supporter of M.K.Stalin just as he was a supporter of M.K.Stalin when former Chief Minister Karunanidhi was there.