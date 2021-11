வலுவடைந்தது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. இன்று இரவே தாழ்வு மண்டலமாக மாறுகிறது.. அதி கன மழைக்கு வாய்ப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தெற்கு வங்க கடலின் மத்தியப் பகுதியில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த 6 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை பிறப்பித்துள்ளது.

சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த நான்கு நாட்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது.

இதன் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ள நீர் தேங்கி இருக்கிறது. மக்கள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள்.

இன்றும் நாளையும் அதி கனமழை.. சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட்.. அடுத்தடுத்த வானிலை மாற்றங்கள்

English summary

The well marked low pressure area over Central part of South Bay of Bengal now Lies over south west Bay of Bengal and neighborhood it is likely to concentrate into a depression over Southwest Bay of Bengal during next 6 hour. It will move West Northwest and reach near North Tamil Nadu coast by the early morning of 11th November 2021, says all India weather forecast.