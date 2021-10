தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு மிக கனமழை : வங்கக் கடல், அரபிக்கடலில் காற்றழுத்தம் - சூறாவளி வீசும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மத்திய கிழக்கு வங்க கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. இதே போல மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்கிழக்கு அரபிக்கடல், லட்சத்தீவு பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் நாளை முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை முடிவுக்கு வர உள்ள நிலையில் பரவலாக பல மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. உத்திரமேரூர், வெம்பாக்கம், காட்டுமன்னார்கோவிலில் தலா 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சீர்காழி, மணல்மேடு, மயிலாடுதுறையில் தலா 7 செமீ மழையும், பெனுகொண்டாபுரம், ஊத்துக்கோட்டை, திருவள்ளூரில் தலா 5 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. விழுப்புரம், காரைக்கால், ஜெயங்கொண்டம், அரக்கோணத்தில் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று பல மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்திகுறிப்பில், இன்று திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், கடலூர், விழுப்புரம், அரியலூர், பெரம்பலூர் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும், ஏனைய வட மாவட்டங்கள் மற்றும் திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும், ஏனைய தென் மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்ய கூடும்.

English summary

Low pressure in the Bay of Bengal and Arabian Sea - Chance of heavy rain for 2 days in TN The Meteorological Department has forecast a new depression in the Bay of Bengal and adjoining areas. The Chennai Meteorological Department has also announced that a new depression has formed in the Middle East and the adjoining south-eastern Arabian Sea and Lakshadweep. The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains in Tamil Nadu for the first two days tomorrow due to atmospheric circulation and convection.