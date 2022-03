சிறையில் சொகுசு வசதி... தொடரும் வழக்கு.. பெங்களூர் நீதிமன்றத்தில் இன்று நேரில் ஆஜராகும் சசிகலா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையிலிருந்த போது சசிகலா, இளவரசிக்கு சொகுசு வசதிகள் செய்து கொடுக்க வேண்டி அங்கிருந்த அதிகாரிகளுக்கு 2 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்த புகாரில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள சசிகலாவும் இளவரசியும் இன்று பெங்களூரு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவுள்ளனர்.

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் 4 ஆண்டு கால தண்டனை அனுபவித்து விடுதலையானலும் வழக்குகள் விடாமல் விரட்டி வருகிறது சசிகலா. வழக்குகளில் இருந்து தப்பிக்க கோவில் கோவிலாக சென்று யாகம் நடத்தி வருகிறார் சசிகலா. இன்னொரு முறை சிறைக்குப் போகும் தெம்பும் தைரியமும் சசிகலாவிற்கு இல்லை என்று கூறுகின்றனர் அவரது உறவினர்கள்.

சிறையில் இருந்த போது சொகுசு வாழ்க்கைக்காக ஆசைப்பட்டு லஞ்சம் கொடுத்ததாக எழுந்த புகார் ஒன்று காலை சுற்றிய பாம்பாக சசிகலாவை சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. சசிகலா சிறையில் இருந்த போது ஷாப்பிங் சென்ற வீடியோவும் அப்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வலம் வந்தது.

English summary

Sasikala appear in the Bangalore: (பெங்களூரு சிறையில் சசிகலா நேரில் ஆஜர்) VK Sasikala is appearing in a Bangalore court today in a case of bribery to get luxury facilities at Parbhani Agrahara Jail.