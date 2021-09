பொய் என்றாலும் பொருந்த சொல்ல வேண்டும்.. எய்ம்ஸ் விஷயத்தில் அண்ணாமலைக்கு சு.வெங்கடேசன் கேள்வி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஒரு செங்கலை வைத்து 3 ஆண்டுகள் ஓட்டினீர்கள், இப்போது ஒரு கடிதத்தை வைத்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஓட்ட நினைக்கிறீர்கள்? என்று மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தொடர்பாக, பாஜக தமிழகத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு, மார்க்சிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த மதுரை லோக்சபா எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இது குறித்து சு.வெங்கடேசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் மதுரை எய்ம்ஸ் பற்றி ட்வீட் வெளியிட்டுள்ளார். 150 மாணவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்வி தரும் வாய்ப்பை தமிழ்நாடு அரசு ஏன் மறுக்க வேண்டும் என்று கண்ணீர் வடித்துள்ளார். குடம் குடமாக கொட்டும் இந்த கண்ணீரில் சிறு துளியேனும் அனிதாவுக்காகவோ, தனுசுக்காகவோ, கனிமொழிக்காகவோ கசிந்திருந்தால் சற்றேனும் ஆறுதலாயிருந்திருக்கும்.

English summary

You drove 3 years with a brick, now how many years do you think you drive with a letter? In connection with the Madurai AIIMS hospital, Madurai Lok Sabha MP from the Marxist party. S.Venkatesan has questioned BJP Tamil Nadu leader Annamalai.