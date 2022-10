எல்லாம் சரி தான்! ஆனால்.. தமிழ்நாடு தாங்குமா? ஆழ்வார்பேட்டை ஆண்டவருக்கு வந்த டவுட்! பறந்த அறிக்கை!

Chennai

சென்னை : தற்போதைய சூழலில் ஒரு மணி நேர மழைக்கே சென்னை நிலைகுலைந்துபோகிறது எனவும், சராசரி மழையையே தாங்காமல் தவிக்கும் தமிழ்நாடு, கனமழையைத் தாங்குமா? என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இந்த மாத இறுதியில் வடகிழக்குப் பருவ மழை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அரசி சார்பில் தீவிர முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் எங்கு பார்த்தாலும் பெரிய பள்ளங்கள் ஒருபுறம், மெட்ரோ பணிகளுக்காக பாதையை மறைத்து வைத்திருப்பது மறுபுறம் என்று அனைவராலும் பார்க்க முடிகிறது.

ஒவ்வொருநாளும் சென்னை வாசிகள் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வீட்டை விட்டு வெளியில் சென்று மீண்டும் வீட்டிற்கு திரும்ப வருவதற்கே மிகப்பெரிய போராட்டமாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினே களத்தில் இறங்கி பணிகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தி வருகிறார்.

ஸ்டாலினுக்கு தலைவலியாக உருவெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாரா கமலஹாசன்?

In the current situvation Chennai is destabilized by just one hour of rain, and will Tamil Nadu, which is struggling to withstand even average rain, withstand heavy rain? Makkal Needhi Maiam leader Kamala Haasan questions.