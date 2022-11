2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்.. திமுகவுடன் மக்கள் நீதி மய்யம் கூட்டணி? கமல்ஹாசன் சொன்ன அந்த பதில்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் கூட்டணி அமைக்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் பதில் அளித்துள்ளார்.

ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின் அதிமுக ஆட்சி மீது பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் ஏராளமான விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டது. அப்போது வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்களில் நடிகர் கமல்ஹாசன் ட்விட்டர் மூலமாக வைத்த விமர்சனங்கள் மக்கள் மத்தியில் பரவலாக பேசப்பட்டது.

அதுமட்டுமல்லாமல் அதிமுகவினர் உடனான கமல்ஹாசனின் மோதல், அவரது அரசியல் வருகையையும் உறுதிபடுத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து 2018ம் ஆண்டு மதுரையில் பிரம்மாண்டமாக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியை நடிகர் கமல்ஹாசன் தொடங்கினார். திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்று என்று கமல்ஹாசன் மக்கள் நீதி மய்யத்தை முன்னிலைப்படுத்தினார்.

English summary

Makkal Needhi Maiyam Party leader Kamal Haasan has given an answer to the question whether an alliance will be formed in the parliamentary elections.