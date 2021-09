யார் ஆட்சி செய்தாலும் இதே நிலை.. இப்போ புரிகிறதா கமல் கட்சி ஆரம்பித்த நோக்கம்? முரளி அப்பாஸ் கேள்வி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை:நேர்மையான அரசு இருந்தால், இரு தமிழகத்தை நிர்வாகம் செய்ய முடியும் என்று, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி மாநில செயலாளர் முரளி அப்பாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நிதி நிலைமை மோசமாக இருப்பதாக வெள்ளையறிக்கை தெரிவித்தது. இந்த நிலையில்தான் ம.நீ.ம இப்படி ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

முரளி அப்பாஸ் வெளியிட்ட அறிக்கையின் அம்சங்கள் இவைதான்

English summary

Makkal Needhi Maiam state secretary Murali Abbas has said that if there is an honest government, we can manage two Tamil Nadu.