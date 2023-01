சொத்து வரி உயர்வில் விலக்கு? தயாராகும் சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்.. மேயர் பிரியா ஆர்வம்! முழுவிபரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: 2023-24ம் நிதியாண்டுக்கான சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்டை மேயர் பிரியா அடுத்த மாதம் தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இந்நிலையில் தான் மக்களுக்கான அசத்தல் அறிவிப்புகளுடன் பட்ஜெட் தயாரிப்பில் மேயர் பிரியா தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறார். இந்த பட்ஜெட்டில் சொத்து வரி உயர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவது குறித்து நிலைக்குழு உறுப்பினர்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் ஆண்டுதோறும் இந்தியாவுக்கான நிதி நிலை அறிக்கை எனும் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

இதேபோல் உள்ளாட்சி அமைப்புகளான மாநகராட்சியிலும் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வது நடைமுறையில் உள்ளது. கடந்த 2016 முதல் சென்னை மாநகராட்சியின் மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாமல் இருந்தனர். இதனால் அதிகாரிகள் சார்பில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தன.

