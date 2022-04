மார்க்ஸ், பெரியார், ஸ்டாலின்! முதல்வர் சொன்ன அந்த வார்த்தை என்ன தெரியுமா? அன்பில் மகேஷ் உருக்கம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அனைவருக்கும் தேநீர் கொடுங்கள் என்றார் மார்க்ஸ், சமமான அளவு கொடுங்கள் என்றார் பெரியார்.. தேநீரை இலவசமாக கொடுங்கள் என்கிறார் ஸ்டாலின் என தமிழக சட்டசபையில் பேசிய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத்தில் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் 2வது அமர்வில் இன்று உயர்கல்வித்துறை மற்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறைகளின் மீதான மானியக் கோரிக்கைக்கான விவாதம் நடைபெற்றது.

பிற்பகலில் பேசிய பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, தமிழக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையிலுள்ள சிறப்பம்சங்கள் குறித்து பேசினார்.

