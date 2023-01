தமிழ்நாட்டில் குவாரிகள் இயங்குவதற்கான விதிகளில் முறைகேடு இல்லை! துரைமுருகன் மிகத் திட்டவட்டம்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் குவாரிகள் இயங்குவதற்கான விதிகளில் முறைகேடு இல்லை என நீர்வளம் மற்றும் கனிம வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் மிகத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

குவாரிகள் இயங்குவதற்கான விதிகளை உச்சநீதிமன்ற ஆணைபடியும், ஒன்றிய அரசின் வழிகாட்டுதல் படியும் தான் வகுத்திருக்கிறோம் என அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

"பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள்" என்பதன் பொருள், சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசிய பூங்காக்கள் ஆகும் என்றும் அவை "காப்புக் காடுகள்" அல்ல எனவும் கூறியிருக்கிறார்.

குவாரிகள் இயக்கப்படுவது குறித்து அமைச்சர் துரைமுருகன் அளித்துள்ள விளக்கம் வருமாறு;

Water Resources and Mineral Resources Minister Duraimurugan has stated very clearly that there is no violation in the rules for the operation of quarries in Tamil Nadu.