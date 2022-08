கனிமொழி தெய்வம் இல்லை என்று சொல்லும்.. ஆனால் கலைஞர் ஒரு தெய்வம் தான்.. தழுதழுக்கும் துரைமுருகன்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுக முன்னாள் தலைவர் கருணாநிதி ஒரு தெய்வம் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ஆர்.ஏ.புரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள முத்தமிழ் பேரவை அறக்கட்டளையின் கலைஞர் மன்றத்தில் திமுக மகளிரணி சார்பாக மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 4-ஆம் ஆண்டு நினைவை போற்றும் வகையில் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இதில் தமிழக அமைச்சர்கள் துரைமுருகன், பொன்முடி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நினைவு தினம்.. வங்க கடல் போல அலங்கரிக்கப்பட்ட நினைவிடம்

