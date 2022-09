லண்டனுக்கு பறந்த அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி! கோட்சூட்டில் சும்மா ஸ்டைலா வைரலாகும் போட்டோ! என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தேனி அருகே முல்லைப் பெரியாறு அணையைக் கட்டிய கர்னல் ஜான் பென்னிகுயிக்கிற்கு தமிழக அரசு சார்பில் இங்கிலாந்தில் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனைத் திறந்து வைப்பதற்காக தமிழக கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி லண்டன் சென்றிருக்கும் நிலையில், அவர் கோட்சூட்டுடன் இருக்கும் படங்களை திமுகவினர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

கேரளாவில் உள்ள முல்லைப் பெரியாறு அணை கேரளாவுக்கு மட்டுமல்லாது தமிழகத்தின் உயிர்நாடியாக உள்ளது இந்த அணையின் மூலம் தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் நேரடியாகவும் சில மாவட்டங்கள் மறைமுகமாகவும் பயன்பெறுகின்றன.

ஆங்கிலேய அரசின் கட்டுமானப் பொறியாளராக இருந்த இராணுவப் பொறியாளரான கர்னல் ஜான் பென்னிகுவிக் அவரது மனைவியின் நகைகள் அனைத்தையும் விற்று அவரது சொந்தப் பணத்தில் முல்லைப் பெரியாறு அணையைக் கட்டி முடித்தார்.

English summary

While a statue of Colonel John Benniquick has been installed in England on behalf of the Tamil Nadu government, Tamil Nadu Cooperative Minister I. Periyasamy has gone to London to inaugurate it, DMK members are sharing pictures of him in a coat suit.