1990- களில் சைதாப்பேட்டையில் ஓட்டு கேட்டப்ப என் கழுத்தில் இவ்ளோ பெரிய கத்தி வச்சாங்க.. கே.என்.நேரு

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: 1990 களில் சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் ஓட்டு கேட்க வந்த போது என் கழுத்தில் சிலர் கத்தியை வைத்தனர் என பழைய நினைவுகளை அமைச்சர் கே.என். நேரு தெரிவித்தார்.

சென்னை சைதாப்பேட்டை , திவான் பாஷ்யம் தெருவில் புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ள கழிவுநீர் உந்து நிலையத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது. இந்த திட்டம் ரூ. 2.35 கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டு உள்ளது.

விழாவில் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு , மருத்துவம் மற்ற மக்கள் நல்வாழ்வு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயர் மகேஷ்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Minister K.N.Nehru says that in 1990's some gang threats knife in his neck in Saidapet when he came for election campaign.