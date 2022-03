Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உலக நாடுகளில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரித்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் கொரோனா 4வது அலை வரலாம் எனவும், எனவே 100 % மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வது அவசியம் என தமிழக மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியின் அறிவுத்தியுள்ளார்.

கொரோனா 4வது அலை வரலாம்.. 100 % தடுப்பூசி கட்டாயம் மக்களே.. அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிவுறுத்தல்..!

கொரோனா 3வது அலை தொடங்கிய நிலையில் கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் தமிழகம் உட்பட இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் லட்சக்கணக்கானோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

ஆனால் 2வது அலையைப் போல மரணங்கள் பதிவாகவில்லை.. காரணம் மேம்படுத்தப்பட்ட சுகாதார கட்டமைப்புகள் தடுப்பூசி திட்டங்கள் காரணமாக இறப்பு எண்ணிக்கை கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது.

As the spread of corona in the world has increased again, the 4th wave of corona may come in Tamil Nadu and therefore it is necessary for 100% of the people to be vaccinated, said the Tamil Nadu Medical Minister Ma Subramanian.