கொஞ்சம் பேசுங்க அண்ணாமலை! பாஜகவை கூட்டணிக்கு அழைக்கும் அமைச்சர் பொன்முடி! ஓ இதுதான் காரணமா?

சென்னை : இந்தி மொழியில் நீட்தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கு தான் அதிக மதிப்பெண் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும், தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு ரத்து செய்ய பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையும் சேர்ந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் என உயர்க்கல்வித்துறை அமைச்சர் க.பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார்.

2022-ஆம் ஆண்டு இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வுகளில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் 51.20% மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

இது தேசிய சராசரியான 56.30 விழுக்காட்டை விட 5.10% குறைவு ஆகும். 2020-ஆம் ஆண்டில் 57.40% ஆகவும், 2021-ஆம் ஆண்டில் 54.40% ஆகவும் இருந்த நீட் தேர்ச்சி விகிதம் தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக நடப்பாண்டிலும் குறைந்து இருக்கிறது.

Higher Education Minister K. Ponmudi has said that only those who write the NEET in Hindi language are likely to get high marks and BJP leader Annamalai should join hands to cancel the NEET exam in Tamil Nadu.