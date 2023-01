தனக்குத்தானே "கண்ட்ரோல் இல்லை" ஜெயக்குமாருக்கு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கொடுத்த நச் பதிலடி!

Chennai

சென்னை: கரூர் மாவட்டத்தில் அரசு அதிகாரிகளை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அதிமுகவினர் மீது பொய் வழக்குகள் போடுவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம்சாட்டினார். இதற்கு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, தனக்குதானே 'கண்ட்ரோல் இல்லாதவர்கள்' சொல்வதையெல்லாம் மக்கள் நம்புவதில்லை என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கரூர் மாவட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக அதிமுக நிர்வாகிகள் மீது பொய் வழக்கு போடப்பட்டு வருவதாகவும், குற்றத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களுக்கு தகுந்த தண்டனை வழங்க வேண்டும் எனவும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான ஜெயக்குமார், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் கட்சி நிர்வாகிகள் டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து ஜெயக்குமார் கூறுகையில், திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளது. கரூர் மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

Former AIADMK minister Jayakumar accused Minister Senthil Balaji of filing false cases against AIADMK members in Karur district. For this, Minister Senthil Balaji has responded by saying that people do not believe what 'people who have no control' in Twitter.