பில் இருந்தா படக்குனு காட்ட வேண்டியதுதானே.. இப்போதான் தயார் ஆகுதா? - அண்ணாமலையை விளாசிய அமைச்சர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை முடிந்தால் இன்று மாலைக்குள் தான் அணிந்திருக்கும் கடிகாரத்திற்கான ரசீதை வெளியிட வேண்டும் என அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சவால் விடுத்துள்ளார்.

திமுக அமைச்சர்கள் மீது தொடர்ந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வந்தார் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை. இந்த நிலையில் அண்ணாமலையின் கைக்கடிகாரம் 5 லட்சம் ரூபாய் என்றும் அதன் ரசீதை அவரால் காட்ட முடியுமா? என்றும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சவால் விடுத்திருந்தார்.

தற்போது வரை ரஃபேல் வாட்ச்சிற்கான ரசீதை அண்ணாமலை வெளியிடாத நிலையில், இன்று மாலைக்குள் ரசீதை வெளியிட வேண்டும் என மீண்டும் கெடு விதித்துள்ளார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.

அடுத்து என்ன.. அந்த அமைச்சரா? கலெக்‌ஷன் காட்டிட்டாரே! செந்தில் பாலாஜியை விடாமல் சீண்டும் அண்ணாமலை!

English summary

Minister Senthil Balaji has once again challenged BJP leader Annamalai to release the receipt for the Rafale watch he is wearing by this evening if possible.