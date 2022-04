“இந்திக்கு பட்டுகம்பளம் விரித்த அதிமுக” விளாசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு! நீடிக்கும் வார்த்தை போர்

Chennai

சென்னை : இந்திக்கு பட்டுக்கம்பளம் விரித்ததை மறைக்க ஓபிஎஸ் முயற்சி செய்வதாகக் கூறியுள்ள தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, இந்தி மொழி விவகாரத்தில் அதிமுக போட்ட இரட்டை வேடம் வெட்ட வெளிச்சமாகி விட்டது என கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் தமிழக சட்டப்பேரவையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அம்பேத்கர் குறித்து பேசிய கருத்துக்களை மொழிபெயர்த்து இந்தி மொழியில் செய்திக் குறிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அறிக்கை வெளியிட்ட அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்," ஒரு பக்கம் இந்தித் திணிப்பு என்று கூறி தமிழுக்கு போராடுவது போல் நடிப்பது, மறுபக்கம் இந்தியில் திமுக தலைவரை விளம்பரப்படுத்துவது என இரட்டைவேடம் போடுகிறது திமுக என கடுமையாக விமர்சித்தார்.

