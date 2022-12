அமைச்சரான உதயநிதி ஸ்டாலின்.. தமிழகத்தில் நடிகராக இருந்து யாரெல்லாம் அமைச்சரானார்கள்? நீளும் பட்டியல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நடிகராக இருந்து அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று பதவியேற்று கொண்டார். இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நடிகரான இருந்து அமைச்சராக பதவியேற்றவர்களின் பட்டியலில் அவர் இணைந்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் முதல் முதலாக இடம்பிடித்தவர் முதல் தற்போது பதவியேற்ற உதயநிதி வரையிலான முழுவிபரம் வருமாறு:

தமிழக அரசியலுக்கும், திரையலகிற்கும் மிகமிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்த எம்ஜிஆர், கருணாநிதி, ஜெயலலிதா ஆகியோர் தமிழ் திரையுலகில் முத்திரை பதித்தவர்கள்.

இவர்கள் 3 பேரும் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத தலைவர்களாக உருமாறி முதலமைச்சராக பதவியேற்றனர்.

Actor Udhayanidhi Stalin took oath as minister today. In this case, he has joined the list of actors who became ministers in Tamil Nadu. The complete list from the first place to the current incumbent Udayanidhi is as follows: