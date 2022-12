Chennai

சென்னை : உதயநிதி ஸ்டாலின் முன்பே கட்சியில் அதிகாரமிக்கவராகத் திகழ்ந்தாலும், அமைச்சரான பிறகு, பல அமைச்சர்கள், முதல்வரிடம் கொண்டு சேர்க்க முடியாத தகவல்களை உதயநிதி ஸ்டாலினின் காதில் போட்டு வருகிறார்களாம்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், திமுக ஆட்சிப் பொறுப்புக்கு வந்ததும், பல்வேறு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டனர். எனினும், சில துறைகளில் ஒன்றரை ஆண்டுகள் கடந்தும், அமைச்சருக்கும், செயலருக்கும் இடையே சிக்கல் நீடிக்கிறதாம்.

மலை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு அமைச்சர், தனது துறைச் செயலரின் செயல்பாட்டால் வெறுத்துப்போய், முதல்வரிடம் புகார் கூறி, அந்த துறையில் இருந்தே எஸ்கேப் ஆகியுள்ளார்.

இன்னும் பல துறைகளிலும் இந்தப் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதாம். இது முதல்வர் கவனத்துக்குச் சென்றும் ஆக்‌ஷன் இல்லாததால், புதிதாக கேபினட்டுக்குள் வந்திருக்கும் 'சின்னவர்' காதில் போட்டு வருகிறார்களாம்.

English summary

After Udhayanidhi Stalin becoming a minister, many ministers have been pouring information into Udhayanidhi's ears that he could not bring to the Chief Minister Stalin.