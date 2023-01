3 வருஷமா ஏன் என்னை கூப்பிடவில்லை! அது தான் எனக்கும் புரியல! உதயநிதியை கலாய்த்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் திமுக இளைஞர் அணிச் செயலாளராக பொறுப்பேற்று 3 வருடங்கள் ஆகியும், இதுவரை தன்னை ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் ஏன் கூப்பிடவில்லை என்றும் அது தான் தனக்கு புரியவில்லை எனவும் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் பேசியிருக்கிறார்.

திமுக இளைஞரணி நிகழ்வில், மகனை கலாய்க்கிற வகையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இவ்வாறு பேசியது அங்கிருந்தவர்கள் மத்தியில் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

திமுக இளைஞரணிக்கு தனிச் செயலியை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார். மேலும், அந்த நிகழ்வில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது;

ஜனவரி 25 வீரவணக்க நாள் பொதுக்கூட்டம்! தமிழ்நாடு முழுவதும் உரையாற்றுவோர் பட்டியல் திமுக வெளியீடு!

English summary

Chief Minister and DMK leader Stalin has said that it has been 3 years since Udhayanidhi Stalin took charge as the DMK youth team secretary, and why he has not been called for me any function till now