ஒரே பந்தில் 3 விக்கெட்.. ‘யார்க்கர்’.. எதிரணியை துவம்சம் செய்த ஸ்டாலின்.. திமுகவுக்கு ஏறுது மைலேஜ்!

சென்னை : ஒரே நாளில் பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவைச் சேர்ந்த 3 பேரின் முகத்திரைகளையும் கிழித்தெறிந்து தனக்கு மைலேஜ் ஏற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

திமுக அரசுக்கு எதிராக அதிமுகவினர் முன்வைக்கும் விமர்சனங்களுக்கு பதிலடியாகவும், திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு எதிர்வினையாகவும், அரசியல் எதிரிகளுக்கு எதிரான பலமான காய்நகர்த்தலாகவும் என ஒரே கல்லில் பல மாங்காய்களை அடித்துள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

2 விசாரணை ஆணைய அறிக்கைகளின் மூலம் அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலா என மூவருக்கும் செக் வைத்து, அவர்களை அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது திமுக அரசு.

ஆத்தி.. இது அதுல்ல! பார்த்ததும் “பதறிய” எடப்பாடி அண்ட் கோ - கைது செய்ய வந்த “பிங்க்” நிற இலவச பஸ்

Chief Minister M.K.Stalin gained mileage by tearing the veils of 3 members of AIADMK in one day. In response to the AIADMK's criticism against the DMK government and as a strong move against political opponents, Stalin has hit many mangoes with one stone.