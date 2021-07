தென் மாவட்ட தொழில் வளர்ச்சிக்காக.. வருகிறது புது தொழிற்சாலைகள்.. தங்கம் தென்னரசு வெளியிட்ட லிஸ்ட்!

Chennai

சென்னை: தென் மாவட்டங்களில் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்துள்ளதாக, தொழில் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் தூத்துக்குடி நகரப் பகுதியை தவிர்த்து விட்டு பார்த்தால், அத்தனையுமே "தொழில் மறைவு பிரதேசங்களாக" உள்ளன.

தென் மாவட்டங்களில் தொழில் வளர்ச்சியும் இல்லை, வேளாண்மையும் இல்லை. இதனால் கூட்டம் கூட்டமாக குடும்பங்கள் வேறு பகுதிகளுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் இடம் பெயர்ந்துவிட்டன. இதனால், தென் மாவட்டங்கள் முதியோர் மட்டும் வாழும், முதியோர் இல்லங்கள் போல காட்சியளிக்கின்றன.

சுத்தமா வளர்ச்சியில்லை.. மொத்தமா புறக்கணிப்பு.. பிடிஆர்+தங்கம்.. தென் மாவட்டங்களுக்கு விடிவு வருமா?

English summary

Tamil Nadu industrial minister Thangam Thennarasu says, more new industries will come in South districts of Tamil Nadu. A big refinery factory and furniture park will be set up in Thoothukudi City he added. Thoothukudi to Madurai industrial corridor scheme is on the card, says Thangam Thennarasu.