மாஜி அமைச்சர் மணிகண்டனின் செல்போன்களில் ஷாக்.. 100க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாண வீடியோ, படங்கள் பறிமுதல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தன்னை ஏமாற்றியதாக நடிகை சாந்தினி அளித்த பாலியல் புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டனின் செல்போன்களில் இருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாண வீடியோ, படங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக போலீசார் கூறியுள்ளனர்.

சமுத்திரக்கனி இயக்கத்தில் சசிகுமார், விஜய் வசந்த், கஞ்சா கருப்பு உள்ளிட்டோர் நடப்பில் வெளியான படம் நாடோடிகள், இந்த படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் நடிகை சாந்தினி(36). இவர் அதிமுக அமைச்சரவையில் தமிழக தகவல் தொழில் நுட்பத்துறை அமைச்சராக இருந்த மணிகண்டனுடன் திருமணம் செய்யாமல் ஐந்து வருடங்களாக சேர்ந்து வாழ்ந்ததாக அண்மையில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கூறினார். அத்துடன் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி ஒரே வீட்டில் கணவன்- மனைவி போல் குடும்பம் நடத்திவிட்டு ஏமாற்றிவிட்டதாக போலீசில் புகாரும் தெரிவித்தார்.

சென்னை மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் அளித்த தனது புகாரில், 3 முறை கருவுற்றதாகவும் அனால் என்னை கட்டாயப்படுத்தி மணிகண்டன் கருக்கலைப்பு செய்ததாகவும் கூறியிருந்தார்.இந்த புகார் குறித்து விசாரணை நடத்த அடையார் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் போலீசாருக்கு சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டார். இதன்படி விசாரணை நடந்து வருகிறது.

English summary

Police say more than 100 nude videos and pictures have been confiscated from the cell phones of AIADMK ex-minister Manikandan, who was arrested on a sexual harassment complaint lodged by actress Chandini.