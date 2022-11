முக்கால் நிர்வாணம்.. வக்கிர புத்தியோடு பேசிய எச்.ராஜா! ‘தாவல் திலகம்’.. குஷ்புவை விளாசிய முரசொலி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக பேச்சாளர் ஒருவர் குறிப்பிட்ட சில வார்த்தைகளுக்காக அவர் வருத்தம் தெரிவித்தும் அவர் மீது வழக்கு போடப்பட்ட பின்னும் அவர் பேசியதற்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என கேட்கிற குஷ்பு, எச். ராஜா பேசியதற்கு அவர் மன்னிப்பு கேட்டாரா? அவர் பேசிய தற்கு அமித்ஷாவும் பிரதமர் மோடியும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று குஷ்பு கேட்டாரா? என முரசொலி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

சென்னை ஆர்கேநகர் மேற்கு பகுதியில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய திமுக பேச்சாளர் சைதை சாதிக், பாஜகவை சேர்ந்த பெண் உறுப்பினர்களான குஷ்பு, நமீதா, காயத்ரி ரகுராமன், கவுதமி குறித்து ஒருமையில் தரக்குறைவாக பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதுதொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இவரது பேச்சுக்கு குஷ்பு உள்ளிட்டோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இதற்கு திமுக எம்பி கனிமொழி பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டிருந்தார்.

’அங்க’ இருந்துதான் வரேன்! போய் ஏதாவது வேலை இருந்தா பாருங்க! ட்விட்டரில் சீண்டியவருக்கு குஷ்பு பதில்!

English summary

Khushbu, H asked that Chief Minister Stalin should apologize for speaking after a case was filed against him after he expressed regret for certain words of a DMK speaker. Did the h raja apologize for what he said? Murasoli has severely criticized it.