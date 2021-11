கலைஞர், நான், உதய், இன்பா! எங்கள் குடும்பமே உங்கள் ரசிகர்! தோனியை ஹேப்பியாக்கிய சிஎம்..!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நான் தோனியின் ரசிகர் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். எனது தந்தை மு.க ஸ்டாலின், எனது பேரப்பிள்ளைகளும் தோனியின் ரசிகர்கள்தான் என்று பெருமிதத்துடன் கூறியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

ஐபிஎல் 2021 டி 20 கிரிக்கெட் போட்டியின் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு பாராட்டு விழா சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இந்த விழாவில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்ற வீரர்களைப் பாராட்டி பேசினார்.

இந்த விழாவில் பங்கேற்றாலும் பெருமழை வெள்ளத்தைப் பற்றிதான் என் மனம் நினைத்துக்கொண்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களைப் பற்றியும் நிவாரணம் கொடுப்பது பற்றிதான் நான் சிந்தித்துக்கொண்டுள்ளேன் என்று கூறிய முதல்வர், கோட்டையில் இருந்தாலும் குடிசையைப் பற்றிதான் சிந்திக்க வேண்டும் என்றும் எனது தனது தந்தையார் கூறியதை நினைவு கூர்ந்தார்.

Chief Minister MK Stalin has said that he is a fan of Dhoni. Chief Minister Stalin has proudly said that my father MK Stalin and my grandchildren are also fans of Dhoni.