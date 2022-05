எப்ஐஆரில் என் பெயர் இல்லை.. சிபிஐ எதையும் கைப்பற்றவில்லை.. ரெய்டு பற்றி சிதம்பரம் ‛கெத்தான விளக்கம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛சிபிஐ அதிகாரிகள் டெல்லி, சென்னையில் நடத்திய சோதனையில் எதையும் கைப்பற்றவில்லை. சோதனை தொடர்பான எப்ஐஆரில் என் பெயர் இடம்பெறவில்லை'' என காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ப. சிதம்பரம் மற்றும் கார்த்தி சிதம்பரம் தொடர்புடைய இடங்களில் சிபிஐ அதிரடி ரெய்டு

முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவராகவும் இருப்பவர் ப சிதம்பரம். இவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்பியாக உள்ளார்.

இந்நிலையில் இன்று காலையில் ப சிதம்பரம், அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் ஆகியோருக்கு சொந்தமான இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் திடீரென்று சோதனை நடத்தினர்

‛‛CBI Team searched my residence at Chennai and my official residence at Delhi. The team showe me a FIR in which i am not named as an accused. The search team found nothing and seized nothing’’ says, p chidambaram.