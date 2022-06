வலிப்பு இல்லை..ராஜசேகரை கொடுங்கையூர் போலீசார் அடித்தே கொன்று விட்டனர்..குற்றம் சாட்டும் தாயார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விசாரணை கைதி ராஜசேகர் வழக்கில் காவலர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என அவரது தாயார் உஷா கூறியுள்ளார். ராஜசேகரை அடித்து கொன்றுவிட்டனர் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

சென்னையை அடுத்த செங்குன்றம் அருகே உள்ள அலமாதி வேட்டைக்காரன் பாளையத்தை சேர்ந்தவர் அப்பு என்ற ராஜசேகர்,31 இவர், பல்வேறு திருட்டு, கொள்ளை வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்டு உள்ளார்.

இவர் மீது சோழவரம், வியாசர்பாடி, கொடுங்கையூர், எம்.கே.பி. நகர் உள்ளிட்ட போலீஸ் நிலையங்களில் 22க்கும் மேற்பட்ட திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

தமிழகத்தை உலுக்கிய கொடுங்கையூர் லாக்அப் மரணம்.. 5 போலீசார் சஸ்பெண்ட்.. மாஜிஸ்திரேட் விசாரணை

English summary

Rajasekar mother Usha has said that a murder case should be registered against the police in the case of trial prisoner Rajasekar. He also alleged that Rajasekar was beaten to death.