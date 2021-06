அதிமுக கூட பரவாயில்லை.. திமுக ஆட்சியில் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சிதைக்கப்படுகிறது- சீமான் சீற்றம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்கென இருக்கும் 'தமிழ் வளர்ச்சித்துறை' எனும் தனி அமைச்சகத்தைச் சிதைத்து, அதன் முதன்மைத்துவத்தைக் குறைத்து வலுவிழக்கச் செய்வதா? என்று நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது,

தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்கான பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைச்சகமான 'தமிழ் வளர்ச்சித்துறை' அமைச்சகத்தை எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி, 'தமிழ் ஆட்சி மொழி மற்றும் பல தமிழ்ப்பண்பாட்டுத்துறை' எனப் பெயர் மாற்றம் செய்து அதனைத் தொழிற்துறை அமைச்சருக்கு கூடுதல் பொறுப்பாய் அளித்திருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

English summary

It is shocking that the Ministry of Tamil Development, which was set up to carry out the work for the development of the Tamil language, has, without any prior notice, renamed and given additional responsibility to the Minister of Industry, says Naam Tamilar Seeman.