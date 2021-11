மனைவிகளை கணவர் அடிக்க டாப் 7 காரணங்கள் என்ன? அடிப்பதை ஏற்கும் பெண்கள் அதிகமுள்ள மாநிலம் எது?- சர்வே

Chennai

சென்னை: குடும்ப வன்முறை தொடர்பான மக்களின் மனப்பான்மை இன்னும் ரொம்பவே மாற வேண்டியுள்ளதை சமீபத்திய தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

அசாம், ஆந்திரப் பிரதேசம், பீகார், கோவா, குஜராத், இமாச்சலப் பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர், கர்நாடகா, கேரளா, மகாராஷ்டிரா, மணிப்பூர், மேகாலயா, மிசோரம், நாகாலாந்து, சிக்கிம், தெலுங்கானா, திரிபுரா மற்றும் மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட 18 மாநிலங்கள் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரில் 2019-21 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகள் தொடர்பான முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.

"உங்கள் கருத்துப்படி, கணவன் தன் மனைவியை அடிப்பது அல்லது அடிப்பது நியாயமா..." என்ற கேள்விக்கு ஆண்களும், பெண்களும், கட கடவென்று பதில்களை கொட்டியுள்ளனர்.

National Family Health Survey: In your opinion, is a husband justified in hitting or beating his wife, from as many as 18 states and Jammu and Kashmir are telling.