சில மாணவர்களை சிறைக்கும் பலரை கல்லறைக்கும் அனுப்பிய நீட் எனும் பலிபீடம்-முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வேதனை

சென்னை: நீட் தேர்வு தனியார் பயிற்சி மையங்களுக்கு மட்டுமே சாதகமாக இருப்பதாக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். சட்டசபை சிறப்புக் கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், சில மாணவர்களை சிறைக்கும் பல மாணவர்களை கல்லறைக்கும் நீட் தேர்வு அனுப்பியுள்ளதாக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டசபை சிறப்பு கூட்டம் இன்று காலை செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் தொடங்கியது. நீட் விலக்கு மசோதவை திருப்பி அனுப்பியது குறித்த காரணங்களை ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி எழுதிய கடிதத்ததை சட்டசபையில் சபாநாயகர் வாசித்தார்.

நீட் விலக்கு மசோதவை சட்டசபையில் மீண்டும் அமைச்சர் ம.சுப்ரமணியன் தாக்கல் செய்தார். இதனையடுத்து அனைத்துக்கட்சி எம்எல்ஏக்களும் தங்களின் கருத்துக்களை கூறினர். அனைவரும் நீட் விலக்கு மசோதாவை ஆதரிப்பதாக கூறினர். பாஜக உறுப்பினர்கள் சட்டசபையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

Chief Minister MK Stalin has said that the NEET exam is only in favor of private training centers. Speaking at a special meeting of the Assembly, Chief Minister MK Stalin lamented that NEET had sent some students to jail and many students to graves.