செயற்கை கை, கால் பெற இனி கட்டணமில்லை.. மா.சுப்பிரமணியன் அறிவிப்பு.. மகிழ்ச்சியில் மாற்றுத்திறனாளிகள்

செயற்கை கை, கால் பெறுவதற்கு இனி கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை என்று மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சென்னை கே.கே. நகர் புனர்வாழ்வு மருத்துவமனையில் செயற்கை கை, கால் பெறுபவர்கள் இனி கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை என்று அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகை இம்மாதம் முதல் ரூ.1,500ஆக வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கே.கே. நகரில் உள்ள அரசு புனர்வாழ்வு மருத்துவமனையானது, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அனைத்து வசதிகளையும் உள்ளடக்கிய மருத்துவமனையாகும்.

இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய மற்றும் நவீன செயற்கை மூட்டு சிகிச்சை அளிக்கும் தலைசிறந்த புனர்வாழ்வு மையங்களில் இதுவும் ஒன்று. மருத்துவ சேவை, சமூக மற்றும் தொழில் தொடர்பான மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் சார்ந்த அனைத்து சேவைகளும் இங்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Minister Ma Subramanian has said that the people receiving prosthetic arms and legs at KK Nagar Rehabilitation Hospital no longer need to pay fees.