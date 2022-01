நம்பர் 1 முதல்வர் என்பதில் எனக்கு பெருமையில்லை! தமிழகத்தை முதல் மாநிலமாக்க வேண்டும்: ஸ்டாலின் பேச்சு

Chennai

சென்னை: நம்பர்-1 முதலமைச்சர் என்பதை விட நம்பர் 1 மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று சொல்லும் நிலை வர வேண்டும். அதற்காகத்தான் நாங்கள் பாடுபட்டுக் கொண்டு இருக்கிறோம் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். எனக்கு முருகன் மீது பாசம் உண்டு என்று மு.க ஸ்டாலின் சொன்னது பூச்சி முருகனை மட்டுமல்ல என்று உணர்ந்து தொண்டர்கள் எழுப்பிய கரவொலி அடங்க பல மணி நேரமானது.

அண்ணா அறிவாலயம், கலைஞர் அரங்கில் நடைபெற்ற கழகத்தின் தலைமை நிலையச் செயலாளரும் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதித் துறை வாரியத் தலைவருமான பூச்சி எஸ். முருகன் இல்லத் திருமணத்தைத் தலைமை ஏற்று நடத்திவைத்து மணமக்களை வாழ்த்தி பேசினார்.

இந்தத் திருமணம் ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு நடந்துகொண்டிருக்கிறது. கொரோனா தொற்று நோய் நாடு முழுதும் பரவிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், முழு ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி நடந்துகொண்டிருக்கிறது. இதுவே கொரோனா காலமாக இல்லாதிருந்தால் அறிவாலயத்தில் இடமே இல்லை என்ற அளவுக்கு கூட்டம் திரண்டிருக்கும் என்று கூறினார்.

English summary

The No. 1 state should be Tamil Nadu. That is what we are striving for, said Chief Minister MK Stalin.