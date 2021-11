தீபாவளி வரை மழை வெளுக்கும் - சிவப்பு,ஆரஞ்ச், மஞ்சள், பச்சை எச்சரிக்கை நிறங்களின் அர்த்தம் இதுதான்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி பண்டிகை வரைக்கும் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக பத்துக்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடப்பட்டுள்ளது. மிக கனமழை காரணமாக 6 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது என்ன ஆரஞ்ச் அலெர்ட் என்ற கேள்வி எல்லோருக்கும் வெகுநாட்களாக இருந்து வருகிறது. வானிலை அறிக்கை பற்றி கேட்கும் போதே நமக்கு இந்த பச்சை, மஞ்சள், சிவப்பு, ஆரஞ்ச் என்ற வார்த்தைகளே அதிக அச்சத்தை தருகிறது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. விடிய விடிய பெய்த கனமழையால் இன்று திருவாரூர், கடலூர், விழுப்புரம், நெல்லை மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய 6 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை கடலோரப் பகுதி, தென் தமிழக கடலோர பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலை நீடித்து வருகிறது. இதனால் கடலோர மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. பல மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை, மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. மிதமான மழை பெய்ய உள்ள மாவட்டங்களுக்கு பச்சை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது வானிலை மையம்.

'ஆரஞ்ச் அலர்ட்..' அடித்து நொறுக்கப் போகும் கனமழை.. இந்த மாவட்ட மக்கள் பாதுகாப்பாக இருங்க

North east Monsoon and South west monsoon Meaning of weather alerts: Whenever the weather conditions are favorable for the onset of monsoon or any storm, the Meteorological Department issues the Orange, Red, and Yellow alerts.