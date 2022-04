தமிழகத்தில் படித்ததாக பொய்.. வட இந்தியாவில் அச்சடிக்கப்பட்ட போலி சான்றிதழ்கள் சிக்கின.. பரபரப்பு!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் தியோரியா மாவட்டத்தில் அஞ்சல் அலுவலக பணிகளில் சேர தமிழகத்தில் படித்ததாக 500க்கும் மேற்பட்ட போலி சான்றிதழ்கள் வழங்கியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணியின்போது இந்த திடுக்கிடும் மோசடி அம்பலமாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் தற்போது அரசு பணிகளுக்கான தேர்வுகள் அடுத்தடுத்து அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. கொரோனாவால் தடைப்பட்ட எழுத்துத்தேர்வு, நேர்க்காணல்கள், சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு பணிகள் விரைவாக நடந்து வருகின்றன.

எப்படியாவது அரசு பணிகளில் சேர வேண்டும் என்பது பலருக்கும் கனவாக உள்ளது. குறிப்பாக மத்திய அரசின் பணிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என நிறைய பேர் விரும்புகின்றனர். இதன் காரணமாக அதிகப்படியான போட்டி நிலவுகிறது.

English summary

It has been found that more than 500 fake certificates have been issued to studied in Tamil Nadu to join the post office in Theoria district of Uttar Pradesh. This startling fraud has been exposed during the certification verification process.