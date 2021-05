பாஜகவுக்கு நீங்க ஓட்டு போட்டாலும் உங்களுக்கும் நல்லதே செய்வோம்.. வட மாநிலத்தவரிடையே சேகர்பாபு பேச்சு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னையில் உள்ள வட மாநில மக்களில் அதிகம் பேர் பாஜகவுக்கு ஓட்டுப் போட்டுள்ளார்கள் என்றபோதிலும், உங்களுக்காகவும் திமுக உழைக்கும் என்று தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பிகே சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் நடைபெற்ற சட்டசபை தேர்தலில் சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்று, முதல்வர் ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்று இருப்பவர் சேகர்பாபு.

இந்த தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் இவரை எதிர்த்து பாஜக சார்பில் வினோஜ் செல்வம் போட்டியிட்டார்.

English summary

I can see you North Indians getting richer. It's not because of BJP but Dravidian party. You've been voting not for us but for BJP. You say you voted for us but you cheat. Earlier there was ballot,now if we press button, it'll show whom you voted for: Tamil Nadu min PK Sekar Babu.