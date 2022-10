தமிழ் ஆசிரியர்கள் “நஹி”.. சமஸ்கிருதத்துக்கு “53 பேர்”! மத்திய அரசின் கேவி பள்ளிகளில் அவலம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசின் கல்வித்துறையால் இயக்கப்பட்டு வரும் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளில் ஒரு தமிழாசிரியர் கூட இல்லை என்றும், சமஸ்கிருதத்தை கற்பிக்க 53 ஆசிரியர்கள் இருப்பது தகவலறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

மத்திய அரசின் கல்வித்துறை அமைச்சகத்தால் நாடு முழுவதும் கேந்திரிய வித்யாலயா என்ற பெயரில் தேசிய பாடத்திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பள்ளிகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மத்திய அரசு பணியில் இருப்பவர்கள், ராணுவத்தில் பணிபுரிபவர்கள் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு பணியிட மாறுதல் பெற்று செல்லும்போது அவர்களின் பிள்ளைகள் வெவ்வேறு பாடத்திட்டங்களில் படித்து குழம்பிவிடக் கூடாது என்பதற்காக இந்த பள்ளிகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

The Right to Information Act has revealed that there is not a single Tamil teacher in Kendriya Vidyalaya schools run by the central government education department in Tamil Nadu and there are 53 teachers to teach Sanskrit.