அரசு பங்களாவை காலி செய்த ஓபிஎஸ்...வாஸ்து நாளில் புது வீட்டில் குடியேறினார் - எங்கே தெரியுமா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பத்தாண்டு காலமாக குடியிருந்த அரசு பங்களாவை காலி செய்துவிட்டு சென்னையில் புதுவீட்டுக்கு மாறியுள்ளார் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ். வாஸ்து தினமான இன்று சென்னை திநகர் கிருஷ்ணாசாலையில் நடிகர் சிவாஜி இல்லம் அருகே உள்ள வீட்டில் குடியேறியுள்ளார்.

ஆட்சிகள் மாறும் போது காட்சிகள் மாறத்தானே செய்யும், அமைச்சர்களுக்கு அரசு பங்களாக்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவது வழக்கம். அதிமுக கடந்த 2011 முதல் 2021 வரை ஆட்சியில் இருந்த காரணத்தினால் அமைச்சர்கள் அரசு பங்களாவில் வசித்து வந்தனர்.

அப்பவே அப்படி.. ஆசிரியைகளை கூட விட்டுவைக்காத ராஜகோபாலன்..

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வமும் கூட சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலையில் பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள அரசு பங்களாக்களில் வசித்து வந்தனர்.

English summary

AIADMK co-ordinator OPS has vacated his government bungalow and moved to a new house in Chennai. Today, on Vastu Day, OPS has moved into a house near Shivaji's house at T.Nagar.