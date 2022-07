பொதுக்குழுவுக்கு தான் தடை இல்ல.. ஆனா.. பாயிண்ட்டை பிடித்த ஓபிஎஸ் தரப்பு - அதே திட்டம் தானாம்!

Chennai

சென்னை : பொதுக்குழு நடத்த தடையில்லை என உச்சநீதிமன்றமே தெரிவித்த நிலையில், புதிய பதவி, தீர்மானங்களுக்கு பொதுக்குழுவில் தடை பெறும் நோக்கில் வாதங்களை முன்வைத்து வருகிறது ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு.

அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு தடை கோரிய ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் மனு மீதான விசாரணை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்க முடியாது என உச்சநீதிமன்றமே தெரிவித்துவிட்ட நிலையில், நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என ஐகோர்ட் நீதிபதி எழுப்பிய கேள்விக்கு, மற்ற நிவாரணங்களை பெற உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என்ற கருத்தை முன்வைத்துள்ளது ஓபிஎஸ் தரப்பு.

பொதுக்குழு கூட்டியதே செல்லாது.. ஓபிஎஸ் பரபர வாதம்.. நான் என்ன செய்வது? உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கேள்வி

While Supreme Court has said that there is no ban on holding a general meeting, O.Panneerselvam faction is presenting arguments to get a ban on the resolutions to create a new post in the general body meeting.