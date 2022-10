மூன்று ‘சி’.. மடியில் கனமில்லை என்றால் வழியில் எதற்கு பயம்? - ஓ.பன்னீர்செல்வம் கேள்வி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் தரமற்ற பொருட்களை விற்யோகித்த நிறுவனங்களுக்கே மீண்டும் பாமாயில் மற்றும் பருப்பு விநியோகிக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளதற்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

தரமற்ற பொருட்களை விநியோகம் செய்ததால் அபராதம் விதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கே மீண்டும் ரேஷனில் பொருட்கள் வழங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டதற்கு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

அபராதம் விதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் பிற ஒப்பந்தப் புள்ளியிலேயே பங்கெடுக்கக் கூடாது என்று எந்த விதியும் இல்லாத நிலையில், விவரம் அறியாமல் அவர்கள் குறை கூறுவதாகச் சாடியிருந்தார் அமைச்சர் அர.சக்கரபாணி.

இந்நிலையில், ஒரு குற்றச்சாட்டிற்காக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட ஓர் அரசு ஊழியரை, அதைவிட உயர் பதவியில் அமர்த்தலாம் என்பதுபோல் அமைச்சரின் கூற்று உள்ளது என விமர்சித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

போதும்..நான் வர்றேன் தனியா? தனி கட்சி தொடங்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம்? முன்னாள் ர.ர. சொன்ன முக்கிய தகவல்!

English summary

O.Panneerselvam has condemned government for tender of palm oil and pulses to companies that distributed substandard products in the Pongal gift package. O. Panneerselvam criticized the minister Sakkarapani's statement.