அடுத்து நேரா அங்கதான்.. பலமான திட்டத்தோடு காய்நகர்த்தும் ஈபிஸ், ஓபிஎஸ்.. தீர்ப்பு வந்ததும் இருக்கு!

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக திங்கட்கிழமை வரவிருக்கும் தீர்ப்பைப் பொறுத்து எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தயாராகி வருகின்றனர்.

ஓபிஎஸ்ஸை ஓரங்கட்டி, அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் ஆவதற்கான முயற்சிகளில் கிட்டத்தட்ட வெற்றிக்கோட்டை எட்டி விட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அதிமுக பொதுக்குழு.. ஒரு இடத்தில் கூட ஓபிஎஸ் இல்லை.. கடைசியில் அந்த பூங்கொத்து கூட- ஓ காரணம் இதுதானா?

ஓபிஎஸ் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை ஐகோர்ட் திங்கட்கிழமை காலை 9 மணிக்கு வழங்கவிருக்கும் தீர்ப்புக்காக இரு தரப்பினரும் எதிர்பார்ப்புகளோடு காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Edappadi Palaniswami and O.Panneerselvam are preparing to take the next steps depending on the decision to come on Monday regarding the AIADMK General Committee.