பாத்தீங்களா..பூனைக்குட்டி வெளியே வந்துருச்சு! கலங்க வைத்த ரெய்டு! சப்போர்ட்டாய் வந்த ஓபிஎஸ்ஸால் ஷாக்

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களின் வீடுகளில் நடந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை குறித்து பேசிய ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் கருத்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு நிர்வாகிகளை மட்டுமல்லாது ஓபிஎஸ் தரப்பில் உள்ள நிர்வாகிகளையே கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ள நிலையில், பலரும் முகாம் மாற தயாராகி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதா மரணம் அடைந்ததிலிருந்து அதிமுகவில் யார் பெரியவர் என்று அதிகாரம் முதல் நடந்து வருகிறது. அவர் மரணத்தின் போது முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் சசிகலாவின் தலையிட்டால் பதவி இழந்த நிலையில் அப்போது தர்ம யுத்தத்தை தொடங்கினார்.

தற்போது சசிகலாவால் முதல்வராகப்பட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுக அதிகாரத்தை கைப்பற்ற நினைப்பதால் அவருக்கு எதிராக இரண்டாவது தர்ம யுத்தத்தை நடத்தி வருகிறார். இப்படி கடந்த 7 ஆண்டுகளாக ஓபிஎஸ்ஸின் நிலையில் இப்படித்தான் உள்ளது.

அன்னிக்கு காலை 5.30 மணி இருக்கும்! சரியாக 'சிக்னல்’ கிடைக்கல..மோடி குறித்து ஓபிஎஸ் மகன் போட்ட பதிவு!

English summary

O. Panneerselvam's comments about the anti-bribery raids at the houses of former AIADMK ministers have shocked not only Edappadi Palanichami officials but also OPS executives, and it is reported that many are preparing to switch camps.