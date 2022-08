இலை இருக்கும் இடமே எங்கள் ’பழனி’மலை! அன்றே கணித்த ஓபிஎஸ்! ஓடிவரும் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்! ஷாக் சேலம்!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் தற்காலிமாகவே ஓ.பி.எஸ் தரப்புக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வந்திருக்கும் நிலையில் தற்போதே பல ஒன்றிய செயலாளர்கள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் என அவரது அணிக்கும் தாவி வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவின் உண்மை தலைமை யார்? OPS? EPS? Sasikala?

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் ஆரம்பத்தில் அதிர்ஷமும் ஆதரவும், எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவாக இருந்தாலும் திடீரென மாறிய அரசியல் காலநிலையால் தற்போது அதிர்ஷ்ட காற்று ஓபிஎஸ் பக்கம் வீசி இருக்கிறது.

ஆதரவாளர்கள் எண்ணிக்கை சரிவு, மாவட்டச் செயலாளர்களின் ஒட்டுமொத்த புறக்கணிப்பு, பொதுக்குழுவில் நடந்த அவமானம் என அடுத்தடுத்து பின்னடைவுகளை சந்தித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி தற்போது மீண்டும் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கிறார்.

அழைப்பு விடுக்கும் ஓபிஎஸ்! அசர மறுக்கும் எடப்பாடி! ட்விஸ்ட் மேல் ட்விஸ்ட்! அதிமுகவில் நடப்பது என்ன

It has been reported that Edappadi Palaniswami's side is very dissatisfied with the ruling in favor of the OPS side in the AIADMK, while many union secretaries, general committee members and former MLAs are joining his team.