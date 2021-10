முதல்வர் வேட்பாளர் OPS? ஆசையை தூண்டும் சசிகலா! காய் நகர்த்தும் TTV! என்ன செய்வார் EPS?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அதிமுகவில், சசிகலாவை சேர்ப்பதற்கு அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் யோசிக்கும் பின்னணியில் முக்கியமான இரு காரணங்கள் இருக்கிறது என்று ஆணித்தரமாக அடித்துச் சொல்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

சில தினங்களுக்கு முன்பு மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலாவை அதிமுகவில் சேர்ப்பது பற்றி தலைமை கழக நிர்வாகிகள் முடிவெடுப்பார்கள் என்று ஒரே போடாக போட்டார்.

ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் இந்த ஒற்றை பேட்டி, தமிழக அரசியலில்.. குறிப்பாக அதிமுக வட்டாரத்தில்.. இரண்டு மூன்று நாட்களாக காட்டு தீ போல பரவி விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Sasikala joins AIADMK: O.Panneerselvam may become CM candidate for AIADMK after Sasikala joins the party, this is the reason why panneerselvam is supporting her, says sources.