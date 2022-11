ஆபாச பேச்சு.. பெண்ணுக்கு குரல் கொடுக்க யாருமே இல்லை.. அண்ணாமலையை பாராட்டி திமுகவை விளாசிய குஷ்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பாஜக பெண் நிர்வாகியிடம், ஓபிசி பிரிவு பொதுச்செயலாளாராக உள்ள சூர்யா ஆபாசமான வார்த்தைகளை பயன்டுத்தி திட்டி மிரட்டல் விடுத்தது பற்றி விசாரணைக்கு அண்ணாமலை உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனை பாஜகவில் உள்ள நடிகை குஷ்பு பாராட்டிய நிலையில் திமுகவினரை கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

திமுகவின் மூத்த தலைவரும் எம்பியுமான திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா. இவர் சமீபத்தில் பாஜகவில் இணைந்தார். இதையடுத்து அவருக்கு கட்சியில் புதிய பதவி வழங்கப்பட்டது.

சூர்யா, பாஜக ஓபிசி பிரிவில் மாநில பொதுச்செயலாளர் பொறுப்பும் வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தான் சூர்யா திமுகவையும், கூட்டணி கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.

English summary

Annamalai has ordered an inquiry into the fact that Surya, who is the general secretary of the OBC unit, used obscene words and threatened a BJP woman executive. While actress Khushbu in BJP praised this, she severely criticized the DMK.