"சல்லி சல்லியாக உடையும்".. இது ரொம்ப பெரிய தப்பு.. பாஜகவின் மேஜர் பிளான்.. எச்சரிக்கும் புள்ளி!

சென்னை: ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வந்தால் கூட்டாச்சி தத்துவம் போகும், இது ஆட்சியர்களின் மிக மோசமான திட்டம், . இந்த ஆட்சியர்களின் இந்த போக்குகள் தொடர்ந்தால் இந்தியா உடைந்தால் கூட ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை, என்று மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு நாடு ஒரு தேர்தலை நாடு முழுக்க கொண்டு வருவதற்காக பாஜக தீவிரமாக முயன்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் இருந்து அதிமுக மட்டுமே இந்த ஒரு நாடு ஒரு தேர்தலை தீவிரமாக எதிர்க்கிறது. அதிமுக இந்த முறையை ஆதரித்து உள்ளது.

2024ல் ஒருநாடு ஒரு தேர்தலை நாடு முழுக்க கொண்டு வர மத்திய அரசு தீவிரமாக முயன்று வருகிறது. இந்த திட்டம் தொடர்பாக மக்களவையில் எம்பிக்கள் இருக்கும் கட்சிகளிடமும் தேர்தல் ஆணையம் கருத்து கேட்டுள்ளது. இந்த நிலையில்தான் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மாதிரியான தேர்தல் இந்தியாவிற்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்று மூத்த பத்திரிக்கையாளர் மணி ஒன்இந்தியா யூ டியூப் சேனலுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

